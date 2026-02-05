In arrivo al cinema il 12 febbraio una storia che nasce dalla cronaca nera Parola ai due protagonisti
Il 12 febbraio al cinema arriva una storia ispirata alla cronaca nera. Due protagonisti si confrontano: un ragazzo spavaldo e manipolatore, sempre alla ricerca di soldi, e una professoressa che vive una vita monotona e non ha mai sperimentato l’amore, se non tra le pagine dei libri.
( a skanews) — Un ragazzo sfrontato, manipolatore, in perenne ricerca di denaro e una professoressa che conduce una vita monotona e non conosce l’amore se non attraverso i libri. Sono i personaggi principali del film di Nicolangelo Gelormini La Gioia, magnificamente interpretato da Valeria Golino e Saul Nanni, nei cinema dal 12 febbraio. Valeria Golino, la carriera e l’amore. guarda le foto Valeria Golino e Saul Nanni parlano di “La Gioia”, dal 12 febbraio al cinema. Ispirato a un fatto di cronaca, il film ci porta in una provincia in cui le persone sono isolate, distaccate dalle proprie emozioni e lontane da una vera condivisione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
