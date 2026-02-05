Il 12 febbraio al cinema arriva una storia ispirata alla cronaca nera. Due protagonisti si confrontano: un ragazzo spavaldo e manipolatore, sempre alla ricerca di soldi, e una professoressa che vive una vita monotona e non ha mai sperimentato l’amore, se non tra le pagine dei libri.

( a skanews) — Un ragazzo sfrontato, manipolatore, in perenne ricerca di denaro e una professoressa che conduce una vita monotona e non conosce l’amore se non attraverso i libri. Sono i personaggi principali del film di Nicolangelo Gelormini La Gioia, magnificamente interpretato da Valeria Golino e Saul Nanni, nei cinema dal 12 febbraio. Valeria Golino, la carriera e l’amore. guarda le foto Valeria Golino e Saul Nanni parlano di “La Gioia”, dal 12 febbraio al cinema. Ispirato a un fatto di cronaca, il film ci porta in una provincia in cui le persone sono isolate, distaccate dalle proprie emozioni e lontane da una vera condivisione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In arrivo al cinema, il 12 febbraio, una storia che nasce dalla cronaca nera. Parola ai due protagonisti

