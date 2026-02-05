Imprenditoria il 2025 ferrarese si chiude con il segno meno | l' analisi dei settori

Il 2025 si chiude con un calo per le imprese a Ferrara. Secondo i dati, il sistema imprenditoriale della città ha perso 156 aziende nell'ultimo anno. È un segnale che l’economia locale rallenta e che molte imprese fanno fatica a restare aperte. La situazione preoccupa gli addetti ai lavori, che ora cercano di capire come invertire questa tendenza.

Il sistema imprenditoriale ferrarese chiude il 2025 con un segnale di rallentamento, mettendo in luce un saldo negativo di 156 unità. Il dato riflette una lenta ma progressiva erosione dello stock (-0,49%), con un risultato appena migliore rispetto a quello del 2024, quando segnava un -0,61%.

