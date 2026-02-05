A Imola, Jolie annuncia il raddoppio della sua sede. Il negozio vuole espandersi nel centro storico, nonostante le difficoltà di restare in zona. I titolari spiegano che l’obiettivo è ampliare gli spazi, ma riconoscono che rimanere nel cuore della città non sarà facile. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per il negozio, che si prepara a una nuova fase.

**Imola, il negozio Jolie raddoppia: “Ci ampliamo, spazi aumentati. Una sfida rimanere in centro”** A Imola, nel cuore del centro storico, il negozio Jolie sta per chiudere una fase della sua storia per aprirne un’altra. Con un’ampia estensione del suo spazio, il punto vendita in piazza Matteotti, affacciato sul portico di Palazzo Sersanti, si trasforma da 150 metri quadrati a oltre 200, integrando l’ex Tendaggi Giordano, in via Matteotti, 12 e 13. È un’operazione che segnala la volontà di Juna Fontanelli, titolare del negozio, di rafforzare il proprio impegno nel centro urbano, un’area ormai sempre più difficile per il commercio tradizionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imola, Jolie raddoppia sede a causa dell’espansione del territorio: “Vogliamo restare nel centro

Approfondimenti su Imola Jolie

In pieno centro a Imola, il negozio Jolie annuncia il raddoppio delle sue dimensioni.

Olidata SpA ha annunciato la nomina di Maurizio Nasso come nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Imola Jolie

Argomenti discussi: Imola, il negozio Jolie raddoppia: Ci ampliamo, spazi aumentati. Una sfida rimanere in centro; Imola il negozio Jolie raddoppia | Ci ampliamo spazi aumentati Una sfida rimanere in centro.

Imola, il negozio Jolie raddoppia: Ci ampliamo, spazi aumentati. Una sfida rimanere in centroDagli attuali 150 metri in piazza Matteotti agli oltre 200, inglobando il locale ex Tendaggi Giordano. La titolare Fontanelli: Marchi su scala continentale puntano su Imola. Sono carica e fiduciosa ... ilrestodelcarlino.it

’ L’ex Imola e Verona in Italia, con tante esperienze in Europa , si aggiunge al roster a disposizione di coach Stefano Sacripanti. Ha già conosciuto i nuovi compagni facebook