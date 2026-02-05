Imola il negozio Jolie raddoppia | Ci ampliamo spazi aumentati Una sfida rimanere in centro

In pieno centro a Imola, il negozio Jolie annuncia il raddoppio delle sue dimensioni. I titolari vogliono investire nel cuore della città, nonostante le sfide di mantenere aperto un’attività in zona centrale. L’obiettivo è ampliare gli spazi e offrire più servizi ai clienti, confermando la volontà di restare e crescere nel centro storico.

Imola, 5 febbraio 2026 – Jolie non lascia ma raddoppia e crede con forza nel centro storico di Imola. Già perché il negozio di abbigliamento donna affacciato su Piazza Matteotti, autentico punto fermo del passeggio sotto il portico di Palazzo Sersanti e specializzato in moda curvy giovane, punta con decisione nel cuore pulsante della città e amplia i suoi spazi. Dai 150 metri quadri ai numeri civici 12 e 13 della piazza, protagonisti di quel percorso di successo pronto a tagliare il traguardo dei 20 anni, agli oltre 200 che ingloberanno pure l'adiacente locale ex Tendaggi Giordano. La titolare Juna: "Sono carica e fiduciosa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imola, il negozio Jolie raddoppia: "Ci ampliamo, spazi aumentati. Una sfida rimanere in centro"

