Imane Khelif ha rivelato che il suo testosterone era a zero prima delle Olimpiadi di Parigi. La campionessa olimpica di pugilato ha spiegato di aver seguito trattamenti ormonali specifici e si sente pronta per le prossime competizioni. La sua storia ha fatto molto discutere nel mondo dello sport.

Il testosterone di Imane Khelif prima delle Olimpiadi di Parigi era a zero. La campionessa olimpica di pugilato lo ha rivelato in un’intervista al quotidiano sportivo francese “L’Equipe”. Si è sottoposta a trattamenti ormonali per abbassare i suoi livelli di testosterone in vista dei Giochi del 2024, ma ha ribadito di non essere “transgender”. I trattamenti ormonali. «Ho ormoni femminili. E la gente non lo sa, ma ho seguito trattamenti ormonali per abbassare i miei livelli di testosterone per le competizioni», ha dichiarato la ventiseienne algerina. Khelif ha poi confermato di avere il gene Sry, localizzato sul braccio corto del cromosoma Y, che indica la mascolinità.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Imane Khelif

La campionessa olimpica di pugilato Imane Khelif ha spiegato di aver fatto trattamenti ormonali per abbassare a zero il testosterone.

L’atleta algerina Khelif, vincitrice a Parigi, ammette di aver fatto terapie ormonali prima delle Olimpiadi, ma chiarisce di non essere trans.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Imane Khelif

Argomenti discussi: Imane Khelif, i trattamenti ormonali e il testosterone a 0: Pronta per le prossime Olimpiadi; RAINEWS * SPORT: IMANE KHELIF RIVELA: HO FATTO TRATTAMENTI ORMONALI PER ABBASSARE I MIEI LIVELLI DI TESTOSTERONE; Khelif ammette: Ho fatto terapie ormonali prima dell'Olimpiade. Ma non sono trans; La campionessa di pugilato Imane Khelif | Ho abbassato il testosterone a zero.

Imane Khelif rivela: Ho fatto trattamenti ormonali per abbassare i miei livelli di testosteroneLa campionessa olimpica di pugilato Imane Khelif ha rivelato in un'intervista al quotidiano sportivo francese L'Equipe di essersi sottoposta a trattamenti ormonali per abbassare i suoi livelli di te ... msn.com

RAINEWS * SPORT: «IMANE KHELIF RIVELA: HO FATTO TRATTAMENTI ORMONALI PER ABBASSARE I MIEI LIVELLI DI TESTOSTERONE»La 26enne pugile algerina ha detto di aver fatto le terapie in vista dei Giochi del 2024 e ha poi confermato di avere il gene Sry, sul braccio corto del cromosoma Y, che indica la mascolinità. Ma ha r ... agenziagiornalisticaopinione.it

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato le atlete transgender citando anche l’incontro tra Imane Khelif e Angela Carini a Parigi 2024 facebook