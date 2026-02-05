Imane Khelif | ho fatto un trattamento ormonale prima delle olimpiadi di Parigi
Imane Khelif ha ammesso di aver seguito un trattamento ormonale prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. La atleta francese ha spiegato di aver fatto una terapia per abbassare i livelli di testosterone, scelta che ha suscitato molte discussioni prima della competizione. Ora, si attende di capire come questa decisione influenzerà la sua partecipazione e il suo percorso sportivo.
La campionessa olimpica di pugilato Imane Khelif, spesso bersaglio di critiche sul suo genere, ha rivelato di aver utilizzato una terapia ormonale per abbassare i suoi livelli di testosterone prima delle Olimpiadi di Parigi 2024, ribadendo al contempo di non essere transgender, in un’intervista a L’Équipe pubblicata mercoledì. Lo scrive il giornale francese www.leparisien.fr “Ho ormoni femminili. E la gente non lo sa, ma ho seguito una terapia ormonale per abbassare i miei livelli di testosterone per le gare”, ha dichiarato la ventiseienne algerina. Imane ha confermato di possedere il gene SRY, situato sul cromosoma Y e associato alla mascolinità – “Sì, ed è naturale” – Khelif ha spiegato di essere stata “circondata da medici, un professore mi sta monitorando. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
