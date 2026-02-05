Il video dem sui social | I fascisti votano Sì La rabbia di Picierno | campagna svilente

Un video condiviso sui social sta facendo discutere. Nel filmato, alcuni membri di Casapound affermano che “i fascisti votano Sì”, scatenando la reazione di Teresa Picierno, che definisce la campagna “svilente”. Casapound ha annunciato che supporterà la riforma del governo Meloni, mentre l’opposizione invita a votare no il 22 e 23 marzo per difendere la Costituzione. La polemica si accende, tra accuse e prese di posizione chiare.

"Casapound annuncia il sostegno alla riforma del governo Meloni. Loro votano sì, noi difendiamo la Costituzione: il 22 e 23 marzo vota no". Con questo post l'account del Pd ha lanciato su Facebook un video in cui viene rappresentata un'adunata fascista che urla "Presente" e fa il saluto romano. L'iniziativa social fa discutere, anche all'interno dello stesso Partito democratico, con la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (nella foto) che definisce la "linea comunicativa che assimila al fascismo chi voterà Sì al referendum del 22-23 marzo gravemente insultante e svilente". "Io – dice la dem – voterò sì, e lo farò in compagnia di molti elettori e militanti del Pd, per i quali chiedo rispetto: basta, vi prego, con accuse infamanti".

