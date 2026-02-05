Il video della cutrettola di Bering il rarissimo uccello arrivato al Parco Nazionale del Circeo

Questa mattina al Parco Nazionale del Circeo è stato avvistato un uccello molto raro: la cutrettola di Bering. Si tratta di un esemplare arrivato dall’estremo oriente e che, per ora, nessuno sa come sia finito in Italia. Il suo arrivo ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di birdwatching, che hanno potuto osservare da vicino questo esemplare che si vede molto di rado nel nostro Paese.

Abbiamo avuto il privilegio e la fortuna di avvistare la cutrettola di Bering al Parco Nazionale del Circeo, un uccello rarissimo giunto in Italia - non si sa come - dall'estremo oriente. Nel nostro Paese si contano al massimo un paio di segnalazioni storiche. Il video e le foto dell'incontro.

