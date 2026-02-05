Il Viaggio della Fiamma per Eni si conclude a San Donato

Questa mattina a San Donato si è concluso il viaggio della Fiamma per Eni. La fiaccola, portata avanti da vari portatori, ha attraversato le strade del paese prima di arrivare alla fine del percorso. La cerimonia è stata semplice ma emozionante, con tanta gente che ha seguito il passaggio e applaudito. Ora si attende l’evento principale, quando la Fiamma sarà accesa per le Olimpiadi.

Le Olimpiadi sono davvero il sogno, la rappresentazione massima di quello che uomini e donne possono fare quando mettono in campo nello sport la loro passione, le loro capacità, la dedizione, lo spirito di squadra mantenendo una competizione forte, magari anche dura, ma leale. Sono valori dello sport e della vita che sentiamo anche noi molto vicini alla nostra identità e cultura. L'ha detto, con evidente emozione, Grazia Fimiani, director Risk Management Integrato di Eni, poco dopo aver acceso il braciere posizionato davanti all'headquarter della società a San Donato Milanese. Ad accogliere la Fiamma nella sua ultima tappa e portata dai tedofori Eni centinaia di colleghi, amici e familiari. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Viaggio della Fiamma per Eni si conclude a San Donato Approfondimenti su San Donato La Fiamma arriva alla sede Eni di San Donato Milanese La Fiamma Olimpica è arrivata alla sede Eni di San Donato Milanese. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su San Donato Argomenti discussi: Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo - La fiaccola olimpica arrivata in Duomo (Video); La Fiamma Olimpica a Bolzano; Giovedì 5 febbraio la Fiamma Olimpica arriva a Milano; Milano Cortina: da Bormio a Sondrio, la Fiamma Olimpica in Valtellina. Il Viaggio della Fiamma Olimpica a Monza: Nico Acampora di PizzAut tra i tedofori Coca-ColaIeri il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa a Monza e, tra i tedofori selezionati da Coca-Cola, ha corso anche Nico Acampora. Nato a Napoli nel 1971 e cresciuto a Cernu ... foodaffairs.it Il percorso della Fiamma Olimpica 2026: ecco la mappa di dove e a che ora passa per MilanoNella giornata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, la Fiamma Olimpica compirà il suo ultimo giro prima dell’avvio dei Giochi Olimpici ... alfemminile.com Olimpiadi 2026, la torcia verso Milano: il passaggio a San Donato con la tedofora Lodovica Comello - VIDEO facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.