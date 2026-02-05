Il taglio Vampire Cut torna a far parlare di sé nel 2026, questa volta con una versione più sofisticata e raffinata, definita “intellectual chic”. Era prevedibile che il trend tornasse, ma nessuno si aspettava che si affermasse così rapidamente. Molti giovani e non solo, si sono fatti conquistare da questo stile che unisce un look dark a tocchi di eleganza. Le acconciature si sono già diffuse tra influencer e star, e le saloni di parrucchieri registrano un aumento di richieste per questa variante più ricercata. La tendenza sembra destinata a restare

I segnali c’erano tutti, eppure il vampire haircut – il taglio di capelli di tendenz a che tutte cercano e tutte vogliono – ci ha colto alla sprovvista. Soprattutto dopo un lunghissimo periodo in cui l’estetica da clean girl ha regnato indiscussa sulle tendenze dominanti. Eppure, il ritorno delle unghie nere, del make up grunge e un diffuso interesse nei confronti della bellezza gotica, non erano coincidenze. Ci siamo solo dimenticati di collegare i puntini. E, se proprio vogliamo dirla tutta, Pinterest Predicts 2026 l’aveva detto. E non c’è da meravigliarsi se i Millennial- che vivono di nostalgia di serie iconiche come Buffy l’ammazzavampiri, The Vampire Diaries e la saga di Twilight – e la Gen Z siano alla ricerca di tutto ciò che incarna la vampire aesthetic. 🔗 Leggi su Amica.it

Il taglio Vampire Cut mostra la sua versione intellectual chic nel 2026

