il super carnevale di montevideo in lazzerini

Sabato alle 17, in Lazzerini, si apre la mostra fotografica di Omar Morales intitolata Proyecto Llamadas Le Chiamate. L’evento porta in città le immagini del famoso carnevale di Montevideo, con scatti che catturano l’energia e i colori di questa festa. La mostra resterà aperta nei prossimi giorni, offrendo ai visitatori un assaggio di uno degli appuntamenti più vivaci dell’Uruguay.

Sarà inaugurata sabato alle 17 in Lazzerini la mostra fotografica Proyecto Llamadas Le Chiamate di Omar Morales (foto). Con le sue 30 fotografie analogiche, è un racconto per immagini del Carnevale uruguaiano, una delle feste più significative del Paese che dura più di 40 giorni ed è il più lungo al mondo. Rappresentativo della cultura afro-discendente di Montevideo, si sviluppa in un tripudio di tamburi, musica e allegria. Il tema che dà il titolo alla mostra deriva dalla "chiamata" fatta dagli schiavi afro-uruguaiani, quando si volevano riunire per le strade suonando i tamburi. Oggi è una tradizionale sfilata di carnevale, ma anche una competizione che si svolge a Montevideo, in cui si sfidano le Comparsas, gruppi carnevaleschi che scendono in strada per esibirsi con la musica e i balli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oggi alle 17, nella biblioteca Lazzerini, si conclude il ciclo Sogni e visioni guidato da David Fiesoli, dedicato ad Adriano Olivetti.

Domani alle 17, presso la Lazzerini di Seghi Rospigliosi, prende il via il nuovo ciclo di incontri con autori, organizzato dalla biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori.

