Il Sud incontra il Nord sotto la stella del Cannavacciuolo Bistrot di Torino

Questa mattina, il Sud e il Nord si sono incontrati a Torino, al Cannavacciuolo Bistrot. Un giovane di 28 anni, con i capelli ricci e il sorriso aperto, ha portato in tavola il peso di una Stella Michelin e di un nome importante come quello di Antonino Cannavacciuolo. La scena si è svolta senza troppi fronzoli, con il ragazzo che ha dimostrato sicurezza e passione nel suo lavoro.

Il peso di una Stella Michelin e di un nome come quello di Antonino Cannavacciuolo è sulle sue spalle, quelle di un ragazzo di 28 anni, dai capelli ricci e dal grande sorriso. È Gabriele Bertolo che da due anni indossa il grembiule da head chef nel Cannavacciuolo Bistrot di Torino. «Qui facciamo una cucina che mi piace definire popolare e vera» racconta chef Gabriele. «Una cucina che ha al centro gli ingredienti tipici della cucina mediterranea e dove si incontrano i sapori tipici del Sud Italia con le tradizioni piemontesi». Un matrimonio che emerge nei piatti più particolari come il calamaro e la sua zuppa di pesce, ma anche in quelli più tradizionali come gli spaghetti alla chitarra, scorfano, burrata e pelle di pollo.

