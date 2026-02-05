Il sistema Epstein | la luminosa oscurità del potere globale

La vicenda di Jeffrey Epstein, il miliardario accusato di aver gestito un giro di traffico di minori, torna di nuovo sotto i riflettori. Le indagini e le rivelazioni continuano a svelare come il potere e l’impunità siano strettamente collegati, lasciando molte domande senza risposta. In Italia, questa storia riaccende il dibattito sui rapporti tra élite e giustizia.

Roma, 5 feb – C'è una serie televisiva che, più di tante analisi accademiche o editoriali, ha saputo raccontare l'intreccio tra crimine, potere e impunità nell'Occidente contemporaneo. Parliamo della prima stagione di True Detective, che si aprì nel 2014 con una puntata intitolata The Long Bright Dark. Cosa voleva dirci? Che l'orrore, al contrario di ciò che si pensa, non vive nascosto nell'ombra, ma si confonde con la luce del giorno: è strutturato, tollerato, incorporato nell'ordine sociale. Una "luminosa oscurità" in cui il male sopravvive grazie alla rispettabilità delle istituzioni che lo circondano.

