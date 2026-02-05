Il sindaco che vieta il gas esilarante nei parchi e vicino alle scuole

Il sindaco di Gardone Val Trompia, Giuliano Brunori, ha firmato un’ordinanza per vietare l’uso e il possesso della “droga del palloncino” nei parchi, vicino alle scuole e in altre zone pubbliche. La diffusione di questa sostanza tra adolescenti e giovani nel Bresciano preoccupa le autorità locali. Brunori ha deciso di intervenire per cercare di arginare il fenomeno prima che diventi ancora più diffuso.

Allarme gas esilarante fra i giovani: arriva l'ordinanza del sindaco che a Limbiate vieta le bombolette Il sindaco di Limbiate ha emesso un'ordinanza che vieta l'uso e la detenzione di protossido di azoto in aree pubbliche, in risposta alla diffusione tra i giovani di pratiche legate al consumo di gas esilarante.

