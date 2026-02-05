Il sindaco che vieta il gas esilarante nei parchi e vicino alle scuole

Da bresciatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Gardone Val Trompia, Giuliano Brunori, ha firmato un’ordinanza per vietare l’uso e il possesso della “droga del palloncino” nei parchi, vicino alle scuole e in altre zone pubbliche. La diffusione di questa sostanza tra adolescenti e giovani nel Bresciano preoccupa le autorità locali. Brunori ha deciso di intervenire per cercare di arginare il fenomeno prima che diventi ancora più diffuso.

La cosiddetta “droga del palloncino” continua a diffondersi tra adolescenti e giovani anche nel Bresciano, tanto da spingere il sindaco di Gardone Val Trompia, Giuliano Brunori, a firmare un’ordinanza per vietarne possesso e utilizzo in aree pubbliche, parchi e zone limitrofe alle scuole.Il.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Gardone Val Trompia

Allarme gas esilarante fra i giovani: arriva l’ordinanza del sindaco che a Limbiate vieta le bombolette

Il sindaco di Limbiate ha emesso un'ordinanza che vieta l'uso e la detenzione di protossido di azoto in aree pubbliche, in risposta alla diffusione tra i giovani di pratiche legate al consumo di gas esilarante.

Curno vieta l’accesso a tutti gli animali (anche ai cani) nei parchi pubblici

Il Comune di Curno ha recentemente adottato una delibera che vieta l’accesso agli animali, inclusi i cani, nei parchi pubblici.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gardone Val Trompia

Argomenti discussi: Carnevale, il sindaco vieta stelle filanti e schiuma; Pride, indagato il sindaco di Budapest; Sei studenti bevono acqua dal rubinetto della scuola: tre al pronto soccorso. Ordinanza del sindaco vieta l'uso dell'acqua; Tursi (Pd): il sindaco Bitetti revisioni l’ordinanza. Va incentivata la mobilità dolce.

il sindaco che vietaCarnevale, il sindaco vieta stelle filanti e schiumaOrdinanza firmata da Gallina: «Troppi danni provocati negli anni scorsi». La multa va da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro ... laprovinciacr.it

il sindaco che vietaSant’Onofrio, Il Comune vieta fiamme libere e fuochi pirotecnici nei locali dopo la strage di Crans-MontanaCon un’ordinanza il sindaco Antonino Pezzo recepisce la circolare della Prefettura e introduce il divieto che mette fuori legge anche le fontanelle luminose sulle bottiglie di spumante che hanno causa ... ilvibonese.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.