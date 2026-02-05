Il rapporto dei Nas sulla sanità e le liste d’attesa col trucco

I Nas certificano le liste d’attesa truccate nella sanità italiana. I dati del 2025 mostrano numeri preoccupanti, confermando che il problema non si ferma. Le liste d’attesa, spesso lunghe e ingannevoli, continuano a segnare il settore sanitario, con molte strutture che aggirano le regole per nascondere le reali criticità.

Le liste d’attesa con il trucco ora sono certificate anche dai Nas. I dati presentati dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute per il bilancio 2025 dicono che nel settore i numeri sono preoccupanti. «Sono stati effettuati 1.930 controlli presso direzioni sanitarie, reparti specialistici e Cup (centro unico di prenotazione), che hanno portato a 9 arresti e 105 denunce per reati quali truffa, peculato, corruzione, concussione e frode nelle pubbliche forniture, nonché circa 474 segnalazioni all’autorità amministrativa». Uno su quattro. In media un controllo su quattro ha rilevato che c’era qualcosa che non andava.🔗 Leggi su Open.online

Il Nas ha scoperto un sistema di truffe e trucchi nelle liste d’attesa degli ospedali italiani.

