Il professor Khaled ucciso in un campo di tortura israeliano

Tareq non ha nascosto il dolore. Con la voce rotta, ha raccontato che il professor Khaled è stato ucciso in un campo di tortura israeliano. Solo pochi giorni prima di morire, Khaled gli aveva confidato qualcosa di importante, ma ora la sua vita si è spezzata in circostanze cruente. La sua morte riaccende i riflettori su quello che accade nei luoghi di detenzione.

Fredda Guerra Dheisheh piange Al-Saifi, esponente della sinistra palestinese e leader della comunità. Anche lui vittima di «un'esecuzione lenta» Fredda Guerra Dheisheh piange Al-Saifi, esponente della sinistra palestinese e leader della comunità. Anche lui vittima di «un'esecuzione lenta» Tareq ci versa il caffè amaro del lutto e comincia a raccontare. «Khaled un paio di giorni prima di morire, con un filo di voce, mi ha detto che il 29 dicembre è stato il giorno di prigione in cui ha sofferto di più, che ha segnato la sua fine». È il secondo dei tre giorni di lutto per Khaled Al Saifi, giornalista, insegnante, esponente della sinistra marxista palestinese e direttore del centro culturale Ibdaa, morto a Dheisheh all'inizio della settimana, qualche giorno dopo essere stato scarcerato dalle autorità israeliane. Betlemme - Campo Profughi di Deheshe 2 Febbraio 2026 Per chi lo conosceva, sicuramente molti di voi, è morto Teacher Khaled, Educatore Sportivo e Direttore di "IBDAA Cultural Center" del Campo Profughi di Betlemme. I militari israeliani lo hanno arrestat

