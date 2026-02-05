Il prof escluso dalla gita perché cieco parteciperà al viaggio come consulente didattico Sono soddisfatto

Il professore di inglese non vedente, Jacopo Lilli, parteciperà comunque alla gita a Dublino, ma come consulente didattico. Era stato escluso dalla lista degli accompagnatori, ma ora ha ottenuto il suo ruolo. Lilli dice di essere soddisfatto e pronto a contribuire al viaggio.

Una storia a lieto fine per Jacopo Lilli, il professore di inglese non vedente del Russell-Newton di Scandicci che era stato depennato dalla lista dei possibili accompagnatori di un viaggio d’istruzione a Dublino. La risposta per il docente è positiva: accompagnerà gli alunni alla gita come.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Jacopo Lilli

Jacopo Lilli, il professore escluso dalla gita a Dublino perché cieco, torna a parlare.

La scuola di Scandicci ha deciso di escludere Jacopo Lilli, il professore di inglese non vedente, dal viaggio in Irlanda.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Jacopo Lilli

Argomenti discussi: Il prof di inglese è cieco, escluso dalla gita a Dublino; Firenze, prof d'inglese escluso dal viaggio di istruzione a Dublino perché cieco: Sono perfettamente in grado di gestire la classe; Chi è Jacopo Lilli, il professore cieco escluso dalla gita scolastica in Irlanda. La preside si difende: Atto di responsabilità; Professore cieco escluso dalla gita, Jacopo Lilli partirà con i suoi studenti.

Il prof di inglese è cieco, escluso dalla gita a DublinoProtagonista della vicenda è Jacopo Lilli, 40enne docente di inglese al Russell Newton di Scandicci (Firenze), scuola dove insegna dal 2021. La spiegazione della preside e la solidarietà degli student ... ilsole24ore.com

Parla Jacopo Lilli, il prof escluso dalla gita perché cieco: Non è il primo episodioL’insegnante dell’istituto Russel Newton di Scandicci: I ragazzi mi avevano chiesto di accompagnarli, mi aspettavo il no. La preside difende la decisione: è stata una scelta di responsabilità ... msn.com

«Mi chiamo Giorgio Peloso Zantaforni. Sono un insegnante di lettere in un liceo e sono di sinistra. Schedatemi pure». È il video di un professore del liceo Montale di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Risposta a un’iniziativa della sezione pordenones facebook