Il premierato è morto per una ragione semplice

La campagna per il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina rapidamente. I cittadini sono chiamati alle urne per decidere sul testo proposto dal ministro Carlo Nordio. Intanto, il dibattito si accende e le polemiche aumentano. La questione si fa sempre più calda, con opinioni divise e tensioni che crescono.

I riflettori sono puntati sulla riforma della giustizia. Il referendum sul testo firmato dal guardasigilli Carlo Nordio è sempre più vicino. Ma prima della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri c'era l'elezione diretta del presidente del Consiglio. La "madre di tutte le. Lo scopo ultimo della riforma Nordio non è separare le carriere ma scardinare la Costituzione. Il Comitato Società civile per il NO nel referendum costituzionale riunisce associazioni, giuristi e cittadini per difendere la Costituzione, l'autonomia della magistratura e contrastare la Legge Nordio, l'autonomia differenziata e il premierato.

