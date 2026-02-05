Il premierato è morto per una ragione semplice

Da today.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La campagna per il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina rapidamente. I cittadini sono chiamati alle urne per decidere sul testo proposto dal ministro Carlo Nordio. Intanto, il dibattito si accende e le polemiche aumentano. La questione si fa sempre più calda, con opinioni divise e tensioni che crescono.

I riflettori sono puntati sulla riforma della giustizia. Il referendum sul testo firmato dal guardasigilli Carlo Nordio è sempre più vicino. Ma prima della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri c'era l'elezione diretta del presidente del Consiglio. La "madre di tutte le.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Riforma Giustizia

Premierato, Meloni: "Riforma imprescindibile per avere una democrazia compiuta" – Il video

"Oggi il tennis è morto": caso Zverev-Alcaraz, lo sfogo dei fan: "Ha ragione, però..."

La partita tra Zverev e Alcaraz ha scatenato molte polemiche sui social.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Riforma Giustizia

Argomenti discussi: Rogoredo: i tanti interrogativi sulla morte del giovane ucciso da un poliziotto nel bosco dello spaccio; Fatti di Torino, gli eversivi cercano il morto come al G8 di Genova?; Lo scopo ultimo della riforma Nordio non è separare le carriere ma scardinare la Costituzione.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.