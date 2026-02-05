Il Pisa da Oscar il nuovo tecnico Hiljemark si presenta | Qui perché credo nella salvezza
Oscar Hiljemark si presenta come nuovo allenatore del Pisa e non nasconde le sue ambizioni. Arrivato a notte fonda domenica 2 febbraio, ha subito preso in mano la squadra, lavorando con i giocatori già dal giorno dopo. La sua priorità è chiara: raggiungere la salvezza. Ha spiegato di credere nel gruppo e di lottare con tutte le forze per ottenere risultati. La piazza nerazzurra si aspetta determinazione e cuore, e lui promette di mettercela tutta.
Le due parole d'ordine nella realtà nerazzurra sono due: credere e lottare. Le ha spiegate con precisione e convinzione il nuovo allenatore Oscar Hiljemark, arrivato nella tardissima serata di domenica 2 febbraio e in campo fin dal giorno successivo per velocizzare la conoscenza del gruppo e.🔗 Leggi su Pisatoday.it
