Il Pisa da Oscar il nuovo tecnico Hiljemark si presenta | Qui perché credo nella salvezza

Oscar Hiljemark si presenta come nuovo allenatore del Pisa e non nasconde le sue ambizioni. Arrivato a notte fonda domenica 2 febbraio, ha subito preso in mano la squadra, lavorando con i giocatori già dal giorno dopo. La sua priorità è chiara: raggiungere la salvezza. Ha spiegato di credere nel gruppo e di lottare con tutte le forze per ottenere risultati. La piazza nerazzurra si aspetta determinazione e cuore, e lui promette di mettercela tutta.

Pisa ha annunciato ufficialmente Oscar Hiljemark come nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra.

Oscar Hiljemark si presenta ufficialmente a Pisa, con l’obiettivo di salvare la squadra.

