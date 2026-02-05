Il Pd che usa Acca Larenzia per il referendum | il doppio errore che fa scoppiare il caos al Nazareno

Il Pd ha scelto di usare Acca Larenzia come quartier generale per la campagna referendaria, ma questa decisione ha scatenato un vero caos al Nazareno. La scelta si rivela un doppio errore che mette in crisi la gestione del partito e rischia di compromettere anche la strategia politica in vista del voto. La situazione si infiamma e il clima tra i membri del partito si fa sempre più teso.

Roma, 5 febbraio – C’è un limite che separa la dialettica politica dal sacrilegio, e il Partito Democratico lo appena valicato con l’ultima trovata elettorale di chi non ha più nulla da dire agli italiani. Utilizzare l’immagine di Acca Larenzia — luogo di martirio, di memoria e di sacro silenzio per un’intera comunità umana e politica — come sfondo per un’effimera propaganda referendaria, non è solo un errore di comunicazione, ma pura profanazione. La confusione della profanazione. Per chi crede nelle radici profonde di chi questa Nazione la forgiata col sangue e con l’estremo sacrificio, quello più alto, Acca Larentia non è uno sterile set fotografico per grafiche da social media. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Elly Schlein si trova di nuovo sotto i riflettori dopo una dichiarazione che ha scatenato polemiche.

Ogni 8 gennaio a Roma si ripresenta una giornata come le altre, senza eventi straordinari o tensioni evidenti.

