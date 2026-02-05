Il Parco Conocal di Ponticelli set di fiction tv sulla camorra invisibile al resto di Napoli e dell'Italia

Un omicidio a Ponticelli ha portato alla luce il Parco Conocal, un luogo che fino a ieri era quasi invisibile, nascosto tra le zone periferiche di Napoli. Ora, il settore si trova sotto i riflettori, anche grazie a una fiction tv che ha raccontato la criminalità della zona. La scoperta ha fatto emergere un mondo parallelo, fatto di degrado e violenza, che pochi conoscevano davvero. La zona si candida a diventare il simbolo di un degrado che ormai si trascina da anni, e che l’Italia in parte ha ignorato finora.

Un omicidio ha fatto scoprire all'Italia e alla maggioranza dei napoletani il Conocal di Ponticelli, che si candida a diventare il nuovo "simbolo" di degrado e narrazione criminale. Le mamme del Parco Conocal di Napoli hanno ottenuto un importante risultato nella difesa delle proprie idee di futuro. Il giorno dopo l'omicidio di Ylenia Musella, la ventiduenne uccisa dal fratello Giuseppe con una coltellata alla schiena, il rione Conocal di Ponticelli è un ghetto orribile, come era il Parco Verde. Giuseppe Musella, ha 28 anni, oggi ha deciso di confessare, di dire la verità: è stato lui a togliere la vita alla sorella Ylenia Musella, di soli 22 anni. I due giovani vivevano insieme e da soli, nello stesso appartamento nella zona del parco Conocal di Ponticelli.

