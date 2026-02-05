Il nuovo mastodontico quartiere che sorgerà a Dubai | 4mila appartamenti uffici e persino un’università

Un nuovo quartiere sta sorgendo a Dubai, e promette di essere imponente. Si tratta di un'area che ospiterà 4.000 appartamenti, spazi per uffici e persino un’università. La città continua a crescere, attirando persone da tutto il mondo, tra il lusso sfrenato e le diverse culture che si incontrano per strada.

È la città dei contrasti, ma anche il punto di incontro di diverse culture: Dubai è la città che sempre più spesso attira l’attenzione degli amanti del lusso, ma anche dei turisti. Un’attenzione che la stessa città emiratina fa di tutto per attirare con scelte architettoniche all’avanguardia e.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Dubai Quartiere Tre torri da 18 piani, un parco e la ciclabile: ecco il nuovo quartiere che sorgerà tra la Comasina e Novate Tra la Comasina e Novate, sorgerà un nuovo quartiere residenziale caratterizzato da tre torri di 18 piani, un parco pubblico e una pista ciclabile. Nuovo quartiere all’ex Ceruti: 400 appartamenti, verde e servizi Nel cuore dell’ex area industriale Ceruti di Bollate, nasce un nuovo quartiere con 400 appartamenti, spazi verdi e servizi dedicati alla comunità. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Dubai punta a creare la prima “Gold Street” al mondo, presentata insieme al nuovo Dubai Gold District per rafforzare il ruolo dell’emirato come hub globale dell’oro. Il progetto, lanciato da Ithra Dubai, riunirà l’intera filiera in un solo luogo: showroom di lusso, li facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.