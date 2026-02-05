Il nonno che in casa teneva cocaina e oltre un migliaio di euro

Un uomo di oltre 70 anni, considerato finora un nonno tranquillo, è finito sotto inchiesta dai carabinieri. Durante una perquisizione in casa, gli agenti hanno trovato più di un migliaio di euro in contanti e diverse dosi di cocaina nascosta in vari angoli. Nessuno avrebbe mai immaginato che quell’anziano potesse essere coinvolto nello spaccio di droga, ma i sospetti sono diventati prove concrete. Ora l’uomo è in attesa di ulteriori sviluppi dell’indagine.

Apparentemente, era un insospettabile: chi mai potrebbe pensare che un uomo di più di 70 anni sia un pusher o comunque una persona avvezza allo spaccio di sostanze stupefacenti illegali? La risposta è semplice: il nucleo investigativo dei carabinieri che, non fidandosi delle apparenze e delle.

