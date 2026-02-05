Il nonno che in casa teneva cocaina e oltre un migliaio di euro

Un uomo di oltre 70 anni è stato trovato in possesso di cocaina e oltre un migliaio di euro in casa. I carabinieri, che da tempo sospettavano qualcosa, hanno deciso di fare una perquisizione e hanno scoperto la droga nascosta tra le sue cose. L’uomo, che sembrava un cittadino normale, ora rischia di finire nei guai per spaccio.

Apparentemente, era un insospettabile: chi mai potrebbe pensare che un uomo di più di 70 anni sia un pusher o comunque una persona avvezza allo spaccio di sostanze stupefacenti illegali? La risposta è semplice: il nucleo investigativo dei carabinieri che, non fidandosi delle apparenze e delle prime impressioni – spesso ingannatrici, questo va detto – ha tenuto d’occhio l’anziano per parecchio. Infatti, secondo i carabinieri di Bolzano, l’ultrasettantenne era da tempo dedito alla cessione di droga. Per togliersi ogni dubbio, nei giorni scorsi hanno perquisito la sua abitazione e le conferme non sono tardate ad arrivare: sono stati trovati nello specifico circa 50 grammi di cocaina, peraltro con un elevato principio attivo, e che sul mercato nero avrebbero superato le oltre 240 dosi, con un grosso guadagno facilmente immaginabile.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su nonno coin

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento di circa un chilo e mezzo di cocaina, oltre a 300 grammi di hashish e attrezzature per il confezionamento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su nonno coin

Argomenti discussi: Mio nonno Dario Fo, che da bambina mi raccontava la favola di San Francesco; Fare i nonni salva il cervello, la miracolosa cura di longevità; Paolo Gavazzeni: Mio nonno Gianandrea e l’ammirazione per la Callas. Rifiutò la carriera negli Usa, amava troppo Città Alta; Mi racconti, nonno? - Viaggio nei ricordi per costruire il futuro.

Nonno Lillo a casa Grazie ...non ci sono parole per descrivere quello che si prova facebook