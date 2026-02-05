Il Nettuno di Lione sbarca al Museo Barracco

Questa mattina il Museo Barracco ha accolto il Nettuno di Lione. La statua bronzea, simbolo della Gallia romana, è stata portata in Italia per un’esposizione straordinaria. Visitatori e appassionati si sono già affollati per ammirare da vicino questo pezzo di storia antica, che torna a mostrare le sue forme dopo tanto tempo.

Cosa: L'esposizione straordinaria della statua bronzea del Nettuno di Lione, capolavoro della Gallia romana.. Dove e Quando: Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Roma. Dal 6 febbraio al 7 giugno 2026.. Perché: È la prima volta che questo bronzo monumentale viene esposto a Roma, frutto di un prestigioso scambio internazionale tra Italia e Francia.. Roma accoglie un ospite d'eccezione che attraversa i secoli e i confini nazionali per raccontare la grandezza della statuaria antica. A partire dal 6 febbraio 2026, il Museo di scultura antica Giovanni Barracco apre le sue porte al Nettuno di Lione, una delle testimonianze più significative della presenza romana in Gallia.

