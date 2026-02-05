il monossido di carbonio uccide una famiglia di quattro persone in provincia di lucca

Una famiglia di quattro persone è morta ieri sera in modo improvviso in un’abitazione di Rughi, vicino a Porcari, in provincia di Lucca. Pare che la causa sia stato un avvelenamento da monossido di carbonio. I soccorsi sono intervenuti, ma per le vittime non c’è stato niente da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa abbia provocato questa tragedia.

Quattro persone decedute ieri sera per monossido di carbonio in un’abitazione di Rughi, vicino a Porcari (Lucca). Secondo fonti sanitarie si tratterebbe di un’intera famiglia. Una quinta persona è stata portata, ancora in vita, in codice d’urgenza rosso all’ospedale Cisanello di Pisa, e sempre secondo la Asl si dovrebbe salvare. Anche tre carabinieri che sono entrati nella casa per dare soccorso si sarebbero leggermente intossicati. Sul posto, oltre al personale del 118 con le ambulanze di più associazioni di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco che sono entrati nell’appartamento per cercare di salvare le persone insieme ai militari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Un'intera famiglia di Porcari ha perso la vita a causa di un incendio di monossido di carbonio in casa.

Una famiglia di Rughi, vicino a Porcari, è stata colpita da un'intossicazione di monossido di carbonio che si è rivelata fatale.

