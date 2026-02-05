Il monito dell’Ufficio catechistico | L’ora di Religione scelta di meno? Più allettante il dolce far niente

L’Ufficio catechistico avverte che sempre meno studenti scelgono di seguire l’ora di Religione cattolica. Secondo le ultime indicazioni, molti preferiscono restare a casa o uscire prima, approfittando di un’ora in più per il bar o per il relax. La diminuzione di iscrizioni si nota soprattutto perché alcuni studenti trovano più allettante il “dolce far niente” rispetto alla lezione in classe.

Il calo degli studenti che frequentano l’ora di Religione cattolica (Irc)? Dipende anche "dal fatto che chi non si avvale può andare liberamente al bar oppure entrare un’ora dopo od uscire un’ora prima da scuola". Parole del direttore dell’ufficio catechistico diocesano, don Giodano Amati, che ha ricoperto l’incarico per 44 anni. Ad avvicendarlo, scelto dal vescovo, è don Stefano Pasolini. Don Amati, come si è caratterizzata l’Irc in questi decenni? "Con la revisione del Concordato del 1984 l’Irc è stata riconosciuta come disciplina scolastica che concorre alla formazione culturale dello studente impartita da un insegnante riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, ma la nomina è del dirigente scolastico e viene richiesto un titolo di studio accademico in Scienze religiose". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nell’anno scolastico 2024-2025, oltre 42mila studenti in meno scelgono di seguire l’ora di religione rispetto all’anno precedente.

