il mondo del lavoro dopo il diploma al bachelet un progetto innovativo i ragazzi guidati dagli esperti cisl

Al Bachelet prende forma un progetto innovativo per i giovani dopo il diploma. Gli studenti, guidati dagli esperti della Cisl, si confrontano in un’aula magna che si trasforma in un vero e proprio palcoscenico, dove le parole dei ragazzi diventano le prime esperienze di un mondo del lavoro ancora da scoprire.

Un’aula magna che diventa palcoscenico, parole che prendono corpo e studenti che raccontano il lavoro prima ancora di incontrarlo davvero. Si è chiuso così, martedì 3 febbraio, all’ Istituto Bachelet di Ferrara, il primo percorso (il prossimo appuntamento è per venerdì 27 all’Istituto F.lli Taddia di Cento) ’Spazio Lavoro Scuole 20252026’, promosso da Cisl Emilia-Romagna e approdato per la prima volta sul territorio ferrarese. Protagonista la classe 3ª T, coinvolta in un laboratorio pensato per accompagnare i ragazzi verso il dopo-diploma, fornendo strumenti concreti per orientarsi in un mondo del lavoro spesso percepito come distante, complesso, talvolta ostile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

