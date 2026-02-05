Il Milan si gode Nkunku e Rabiot Calciomercato le idee di Tare per difesa e attacco

Il Milan si gode Nkunku e Rabiot. I due francesi sono arrivati e già fanno parlare di sé, portando entusiasmo tra i tifosi. La società ha puntato su di loro per rafforzare attacco e centrocampo, e finora le prime impressioni sono positive. Il mercato si muove veloce, e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se arriveranno anche altre novità.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 5 febbraio 2026. I rossoneri catalizzano l'attenzione dei media per via della loro ottima stagione e per i numerosi temi di riflessione che, giornalmente, offrono agli addetti ai lavori. Dal campo al calciomercato, passando per l'analisi del momento dei singoli, è sempre un buon momento per parlare della squadra rossonera! Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.

