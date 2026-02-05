La Cina potrebbe perdere il suo dominio sulle terre rare. Negli ultimi anni, il mercato ha mostrato segnali di rallentamento e ora si parla di una possibile fine del monopolio cinese. Le aziende di tutto il mondo cercano alternative e nuovi fornitori, mentre Pechino sembra meno in grado di controllare completamente questa risorsa strategica. La domanda è se questa tendenza segnalerà un cambiamento deciso nel settore o se la Cina riuscirà a riconquistare terreno.

Per la Cina è forse la fine di un’era. Quella del predominio assoluto, o quasi, sulle terre rare sparse per il mondo. Il fatto è che il mondo si è messo improvvisamente in moto, una specie di grande risveglio improvviso, da un torpore durato troppo a lungo. Lo dicono una serie di elementi che, se messi in sequenza, danno la cifra di un quadro in chiara evoluzione. Premesso che ad oggi Pechino è ancora proprietaria del 70% delle miniere, con annessa infrastruttura di raffinazione, dislocate per il globo, sia dall’Europa, sia dagli Stati Uniti arrivano i primi segnali di un cedimento della linea cinese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il mercato snobba la Cina sulle terre rare. La fine del monopolio è vicina?

Approfondimenti su Cina TerreRare

Le tensioni tra Cina e Giappone si riflettono anche sul fronte economico, con restrizioni all’export e misure contro Terre Rare.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cina TerreRare

Argomenti discussi: Fed, Powell non tocca i tassi. E lascia intravedere un atteggiamento più cauto; Scartato dal Milan, snobba la Fiorentina e resta a Londra: doppio rifiuto in Serie A prima subito, poi inflitto; Rinascita, con Avellino una sfida chiave. Tomassini verso il recupero, Marini in dubbio; Atalanta, Palladino chiude il caso Raspadori e snobba Lookman, poi la tirata d’orecchie ad Ahanor.

Il mercato snobba la Cina sulle terre rare. La fine del monopolio è vicina?Per la Cina è forse la fine di un’era. Quella del predominio assoluto, o quasi, sulle terre rare sparse per il mondo. Il fatto è che il mondo si è messo improvvisamente in moto, una specie di grande r ... formiche.net

Inizia ufficialmente l'"Anno della Cina" dell'APEC: si ampliano gli spazi di mercato tra la Cina e gli altri membri In questi giorni, a Guangzhou si stanno tenendo la prima riunione dei funzionari APEC di alto livello e una serie di incontri collegati, che si concluder facebook

Cina: a Kunming il mercato Daguan Zhuanxin offre cibi e atmosfere locali KUNMING (CINA) – Un venditore sistema le verdure al mercato agricolo Daguan Zhuanxin di Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 27 gennaio 2026. Pur pre x.com