Il mercato delle auto usate cresce in Toscana Il modello preferito? E’ ancora la Golf
Il mercato delle auto usate in Toscana cresce leggermente. Alla chiusura del 2025, si registrano più passaggi di proprietà rispetto all’anno prima, con un aumento dell’1,2 per cento. La Golf resta il modello più venduto tra i compratori locali.
Firenze, 5 febbraio 2026 – Non è uno dei più dinamici, ma il mercato delle auto usate tiene comunque in Toscana, dove a chiusura del 2025 si registra una crescita del +1,2 per cento di passaggi di proprietà rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dall’osservatorio Autoscout24, secondo cui il mercato più vivace è quello siciliano, dove i passaggi di proprietà crescono del 5 per cento in un anno, superando i 274milla, al netto delle minivolture. Gli atti in Toscana si attestano invece a 192.995. Stabili i prezzi medi delle auto usate, che si aggirano sui 21mila euro. Quali auto si comprano in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
A Firenze, il mercato delle auto usate si mantiene stabile.
