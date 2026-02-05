L’Inter sta muovendo diverse pedine sul mercato. Dopo aver trattato Perisic senza riuscire a trovare un accordo con il Psv, i nerazzurri hanno puntato su Diaby ma senza convincere l’Al-Ittihad. Cancelo, invece, è stato lasciato andare dopo che il portoghese ha detto sì al Barcellona. Ora si lavora anche su Norton-Cuffy, ma niente è ancora deciso. La situazione resta molto fluida e i dirigenti sono pronti a cambiare strategia.

"Luis Henrique è un patrimonio della società che va difeso", "Io guardo a quelli che ho", "Il mercato? Non vedo l'ora che finisca.". E poi? "Il mercato è bastardo". Parola di Chivu: "Non sempre va a buon fine e a noi va bene così. La società ha provato a fare fino alla fine quello che noi avevamo richiesto, ma non ci è riuscita". L'impostazione di Cristian Chivu parlando di calciomercato, almeno pubblicamente, è cambiata quando si è conclusa la sessione invernale. Per la prima volta in stagione l'allenatore dell'Inter ha utilizzato parole un po' più forti del solito, esponendosi in modo decisamente più diretto rispetto al recente passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Il mercato bastardo" di cui parla Chivu: cosa c'è dietro il suo ragionamento?

Chivu non si nasconde e commenta senza giri di parole il mercato che non ha portato i giocatori richiesti.

Chivu si dice soddisfatto dopo la vittoria e il passaggio in semifinale di Coppa Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

