Il Lungo viaggio | per vivere ancora Battiato un film che scuote dentro

È arrivato al cinema il film “Il Lungo Viaggio”, dedicato alla vita di Franco Battiato. Dal 2 al 4 febbraio, gli spettatori hanno potuto riscoprire la storia di uno dei musicisti più influenti del Novecento, attraverso immagini e testimonianze che scuotono dentro. Un’occasione per rivivere la sua musica e il suo percorso, ancora vivo nelle nuove generazioni.

Roma, 5 feb – È stato uno dei musicisti più importanti del novecento, dal due al quattro febbraio l’abbiamo “ritrovato” al cinema con il film Franco Battiato, il Lungo Viaggio. Recentemente i tipi di Passaggio al Bosco avevano invece dedicato all’artista siciliano Centro di Gravità Permanente, libro che ha riscosso un buon riscontro di pubblico e di lettori. La forza energetica del Sud. Ma veniamo al film. La regia di Renato De Maria gode dei tempi giusti e di uno studio meticoloso del personaggio. Dei suoi luoghi e del suo tempo, anzi, dei suoi tempi. La fotografia, per essere un film italiano, la definiremmo eccellente. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

