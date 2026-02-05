il libro di millanta e le note di pantieri

Un pomeriggio di cultura e musica ha preso vita al teatro Novelli. Tra parole, note e sapori, il luogo si è trasformato in un piccolo porto dell’immaginazione, offrendo ai presenti un momento di relax e riflessione. Un evento che ha lasciato il segno in chi era lì, tra emozioni e ricordi.

Un pomeriggio sospeso tra parole, musica e sapori, capace di trasformare il teatro Novelli in un piccolo approdo dell’immaginazione. Domenica 8 febbraio, alle 15,30, Bertinoro torna ad accogliere ‘I pomeriggi del bicchiere’, rassegna che intreccia cultura e convivialità, con un appuntamento che mette al centro la forza evocativa delle storie e della musica. Protagonista letterario sarà Peppe Millanta, che presenterà il suo ultimo libro ‘Il pescatore di stelle’ (Rizzoli, 2025), una favola onirica che parla di desideri, sogni e incontri capaci di cambiare il destino. L’autore dialogherà con l’assessora alla cultura, Alice Gattamorta, e con l’insegnante, Roberta Godoli, accompagnando il pubblico dentro una narrazione che prende forma su una riva di mare, dove il giovane Manuel incontra un pescatore fuori dal tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riceviamo e pubblichiamo : Grazie alla maestra Sabina per averci inviato questa foto " parlante " : La classe VF dell'Ic Tauro - Viterbo di Castellana Grotte che ha ricevuto le copie del libro " Il pescatore di stelle " , di Peppe Millanta.libro partecipante alla quindi facebook