Il Leeds United punta gli occhi su Hayden Hackney

Il Leeds United si muove subito per rinforzare la rosa. La squadra di Daniel Farke punta a portare in Inghilterra Hayden Hackney, attualmente al Middlesbrough. Nei prossimi giorni, i dirigenti sperano di chiudere l’affare e portare il giovane centrocampista in rosa. La trattativa è in corso e ancora non ci sono dettagli ufficiali, ma l’interesse è concreto.

Sito inglese: Daniel Farke potrebbe portare un nuovo acquisto al Leeds United (foto di Michael ReganGetty Images) Il Leeds United è tra i club interessati a ingaggiare Hayden Hackney dal Middlesbrough. Erano interessati a ingaggiare il giocatore durante la finestra di gennaio, secondo Sports Boom. Sarà interessante vedere se decideranno di tornare a prenderlo in estate. Il Leeds osserva la mossa di Hayden Hackney. Considerano il 23enne centrocampista centrale come un “futuro capitano” e potrebbe costare circa 30-35 milioni di sterline. Si è dimostrato coerente e l’opportunità di trasferirsi in Premier League è entusiasmante per lui.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Leeds United Hayden Hackney

Le Stelle del Futuro arrivano anche negli obiettivi gratuiti e questa volta tocca a Hayden Hackney.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Leeds United Hayden Hackney

Argomenti discussi: Pronostico Everton-Leeds United: analisi e probabili formazioni 26/01/2026 Premier League; RIVIVI IL LIVE! Leeds-Arsenal 0-4: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale della partita. Cronaca, gol, risultato e marcatori; Arsenal vittima del tabù Premier League: per tornare a vincere serve cambiare mentalità; Gyokeres non vede l'ora di assaporare l'atmosfera di Elland Road mentre l'Arsenal punta a interrompere il digiuno di vittorie in campionato.

Pronostici Leeds - Arsenal: tre scommesse mentre l'Arsenal punta a riprendersiIn questo articolo si possono trovare i pronostici Leeds - Arsenal, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match. goal.com

Leeds, si punta sui talenti dell'Academy: primo contratto per il classe '06 Coban BirdIl Leeds United, in vista del suo ritorno in Premier League dopo due stagioni di purgatorio in Championship, non punta solo su nuovi acquisti per rinforzare la rosa. La strategia dei Peacocks, infatti ... tuttomercatoweb.com

Sunderland def. Leeds United. FA Cup Final, Wembley, 5th May 1973 facebook