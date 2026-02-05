Il lago di Como coperto da un cuscino di nuvole | lo spettacolo surreale fotografato da Pigra

Questa mattina, dal balcone di Pigra, il panorama sul lago di Como si è trasformato in un’immagine insolita. Le nuvole hanno coperto completamente la superficie, creando un’atmosfera quasi surreale. Chi si affacciava al balcone ha visto un lago avvolto da un manto bianco, che nascosto le acque e le rive. Le nuvole si sono posate sopra le montagne e sull’acqua, regalando uno spettacolo inaspettato e affascinante.

In questi giorni dal balcone naturale di Pigra, dove normalmente lo sguardo si apre sul lago di Como, lo spettacolo è stato completamente diverso.Sotto la funivia, il lago è sparito, coperto da un fitto cuscino di nuvole che ha trasformato il paesaggio in qualcosa di surreale.

