Il Guardiola politico censurato dagli attivisti israeliani | Pensi solamente al calcio So Foot e Athletic lo elogiano

Pep Guardiola torna al centro delle polemiche. Questa volta non per il calcio, ma per le sue parole sul conflitto in Medio Oriente e sulla crisi umanitaria a Gaza. Attivisti israeliani lo hanno censurato, accusandolo di pensare solo al calcio e di ignorare la realtà dei fatti. Il suo intervento ha scatenato reazioni contrastanti e riaperto il dibattito sulla posizione delle figure pubbliche nei temi politici.

Pep Guardiola non parla solo di moduli, pressing e costruzione dal basso. L'allenatore del Manchester City è tornato al centro del dibattito dopo le sue parole sul conflitto in Medio Oriente e sulla situazione umanitaria a Gaza. Parole pronunciate in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Carabao Cup e ribadite pochi giorni prima a Barcellona, durante un evento benefico di Act X Palestine. "Nella nota ufficiale riportata dal Telegraph il Consiglio degli ebrei di Manchester ha sottolineato come"personalità di primo piano dovrebbero essere più caute nel linguaggio. Considerando gli attacchi subiti dalle comunità ebraiche in tutto il mondo". "Penso a cosa si chiederanno i bambini di Gaza: 'Dove sono Venite ad aiutarci'. E finora non l'abbiamo fatto." Così Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, dal palco di Act x Palestine a Barcellona, con una kefiah sulle spalle.

