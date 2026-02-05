Il grande gioco di Erdogan con l’Arabia Saudita con vista Egitto e Pakistan

Recep Tayyip Erdogan rafforza i legami con il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman. La Turchia e l’Arabia Saudita stanno avvicinando le loro relazioni, cercando di consolidare alleanze e influenze nella regione. Erdogan ha incontrato più volte il leader saudita, puntando a rafforzare i rapporti personali e diplomatici, in un gioco che coinvolge anche Egitto e Pakistan. La strategia sembra chiara: la Turchia vuole tornare protagonista in Medio Oriente, mentre Riyadh cerca di rafforzare la sua posizione internazionale.

Recep Tayyip Erdogan consolida sempre più i rapporti personali con il principe ereditario e uomo forte saudita Mohammad bin Salman mentre la Turchia stringe le relazioni con l’Arabia Saudita. Visitando Riad nella giornata di martedì 3 febbraio, il presidente turco ha saldato ulteriormente una partnership a tutto campo col Trono delle Spade di cui Mbs è erede, superando anni di diffidenze reciproche. Una proiezione strategica notevole, dopo settimane in cui a distanza Ankara e Riad hanno contenuto l’assertività degli Emirati Arabi Uniti dallo Yemen al Sudan, mentre entrambi i Paesi hanno mostrato rimostranze verso l’assertività americana nei confronti dell’Iran e nella fase in cui la Turchia ha un approccio duro contro Israele, con cui i sauditi valutano se sia opportuno consolidare la distensione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

