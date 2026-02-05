Il governo italiano annuncia un intervento di 1,6 miliardi di euro per sostenere il settore dell’automotive. Dopo mesi di discussioni, ora si agisce per rafforzare l’industria e affrontare le sfide del mercato. La misura mira a dare respiro alle aziende e a stimolare l’occupazione.

Dopo mesi di dibattito, il governo italiano riporta l’attenzione sulla politica industriale nazionale per l’automotive. Con un pacchetto da 1,6 miliardi di euro, l’esecutivo rilancia un settore strategico, stretto tra transizione tecnologica, concorrenza internazionale e sfide occupazionali. La svolta arriva dall’ultimo Tavolo Automotive al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha sbloccato il Fondo Automotive, rimasto in standby per quasi un anno. Il lungo stallo e la svolta. Il Fondo Automotive era stato istituito nel governo Draghi con una dotazione pluriennale fino al 2030. Ma la Legge di Bilancio 2023 ne aveva assorbito oltre 4,5 miliardi per altre finalità, ridimensionandolo drasticamente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il Governo va in soccorso dell’automotive, in arrivo fondi da 1,6 miliardi

Il governo annuncia modifiche alla manovra economica, con uno stanziamento di 3,5 miliardi di euro destinati alle imprese.

Il governo italiano annuncia un pacchetto di 3,5 miliardi di euro destinato alle imprese Zes, con interventi su Industria 5.

