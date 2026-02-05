Il governo punta a un nucleare complementare alle rinnovabili Peccato sia già stato bocciato

Il governo riprova a spingere sul nucleare, ma la strada è tutta in salita. Nel ddl in discussione alla Camera, si insiste sulla necessità di usare centrali nucleari come supporto alle rinnovabili, soprattutto per garantire energia stabile con fonti solari ed eoliche. Peccato che già due referendum abbiano bocciato questa strada, e le opposizioni fanno notare che il progetto non ha i numeri per andare avanti.

Nel ddl 2669 del governo sul nucleare “sostenibile” in discussione alla Camera dei Deputati in questi giorni, una delle ragioni a sostegno del ritorno dell’atomo in Italia dopo due referendum abrogativi viene individuata nella presunta necessità di fornire il supporto di centrali nucleari come carico di base ( baseload ) a sistemi avanzati di fonti rinnovabili variabili (VRE), dove per VRE si intendono le reti solari ed eoliche su larga scala integrate negli anni a venire con batterie e pompaggi. L’uso combinato delle due tecnologie – rinnovabili e nucleare – sarebbe cioè finalizzato a creare sistemi elettrici decarbonizzati e a basso costo, fornendo una generazione stabile (quella nucleare) per bilanciare l’intermittenza di sole e vento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il governo punta a un nucleare complementare alle rinnovabili. Peccato sia già stato bocciato Approfondimenti su Governo Nucleare Il «modello Riace» arriva a Bruxelles. Peccato sia stato dichiarato fuorilegge Il nuovo nucleare nella transizione energetica: un alleato per le rinnovabili Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Governo Nucleare Argomenti discussi: Ponte sullo Stretto, la denuncia delle associazioni: il governo punta a limitare i poteri della Corte dei conti; Sicurezza, il Colle corregge il governo. Salvini punta i piedi; Sicurezza, il governo punta a norme più dure e chiama l’opposizione alla collaborazione; Tajani in Sicilia: Il Governo punta a migliorare infrastrutture e collegamenti, Ponte compreso. Governo VS: Cantone punta a gestire meglio i rischi climaticiIl Canton Vallese, confrontato l'anno scorso con la frana che ha seppellito il villaggio di Blatten, ha presentato oggi per la prima volta una strategia cantonale per gestire meglio i rischi climatici ... bluewin.ch Incentivi auto 2026: niente bonus per le auto nuove, il governo punta su GPL, metano e colonnine di ricaricaIl nuovo piano di incentivi auto per il 2026 segna una svolta rispetto al passato: nessun ecobonus generalizzato per l’acquisto di vetture nuove, ma risorse concentrate su conversioni a GPL e metano, ... msn.com è questo il governo "legge e ordine", a differenza degli altri: peccato che la differenza non si veda, per Casapound in primis. x.com I giovani di Meloni seguono le indicazioni del Partito. Se fossi ancora a scuola sarei certamente schedato e inserito fra i "nemici del Governo del popolo", peccato non mi sarebbe spiaciuto ... anche se "di sinistra" sarebbe nel mio caso piuttosto limitativo. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.