Il governo incolpa la sinistra degli scontri a Torino ma dimentica tutta la violenza della destra

Questa mattina a Torino, le strade sono rimaste al centro di tensioni e scontri tra gruppi opposti. Il governo punta il dito contro la sinistra, ma non cita la violenza della destra. Meloni, Piantedosi, La Russa e Vespa hanno commentato gli incidenti, alimentando il dibattito politico. La piazza si divide tra chi chiede calma e chi accusa le forze di sicurezza di non aver fatto abbastanza. La città si riprende lentamente, mentre le polemiche continuano a infiammare il dibattito pubblico.

Da Meloni a Piantedosi, da La Russa a Vespa, i commenti sugli scontri di Torino segnano uno scatto nella propaganda di governo. È una retorica che funziona tramite una rimozione sistematica: anche negli ultimi vent'anni, i crimini politici sono arrivati solo dalla destra estrema, che ha sempre avuto la violenza come metodo e ideologia.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Torino Scontri Marchesi: “La violenza non è mai accettabile: la condanna degli scontri a Torino è netta e senza ambiguità” Il ministro Marchesi condanna duramente gli scontri avvenuti a Torino il 31 gennaio. Scontri di Torino, imbarazzi a sinistra. Avs condanna ma rivendica la piazza Gli scontri di Torino hanno lasciato il Partito democratico in difficoltà. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. LIVE Sgombero Askatasuna, scontri a Torino: diretta video Ultime notizie su Torino Scontri Argomenti discussi: Ranucci su Askatasuna: incolpa il governo per i teppisti ed evoca complotti; Piantedosi: Ci vuole fermo preventivo; ?lego a Congresso il 31 gennaio: verso il passaggio formale da movimento a partito; Askatasuna, almeno due arrestati e tre denunciati. Meloni a Torino visita agente ricoverato. Ranucci su Askatasuna: incolpa il governo per i teppisti ed evoca complottiIl conduttore di Report avanza un sospetto: Lo Stato conosce la gran parte di quei manifestanti, questi scontri servono a quel meccanismo della sorveglianza ... msn.com Gli scontri di Torino e la annunciata svolta securitaria del Governo, tra propaganda e limiti di costituzionalità. Lo scontro sempre più acceso sulla magistratura. L’uscita di Vannacci dalla Lega. Stasera, #Piazzapulita. 21.15 - La7. x.com Torino, 'sparare ai manifestanti': la proposta shock dopo gli scontri #politica #GiorgiaMeloni #governo @fanpiùattivi facebook

