Il generale è un camerata Vedrò se entrare nel suo partito

Ieri sera a Modena si è tenuto un incontro dedicato alla remigrazione, con la presenza di Roberto Vannacci. Tra il pubblico c’era anche il generale, che poco prima aveva annunciato di aver lasciato la Lega e di voler fondare un suo partito, chiamato Futuro Nazionale. La platea ha ascoltato le sue parole senza grandi sorprese, mentre lui si chiedeva se entrare o meno nel nuovo progetto politico.

C’era anche lui ieri sera a Modena, all’incontro sulla remigrazione con Roberto Vannacci. Il primo, dopo che il generale ha dato l’addio alla Lega e ha lanciato il suo nuovo partito, Futuro nazionale. Il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, lo stesso balzato agli onori delle cronache per aver detto "sono nato in camicia nera e morirò in camicia nera", è da sempre un sostenitore di Vannacci. "Siamo grandi amici, camerati", ribadisce il sindaco. Che, sulla scelta del generale di lasciare la Lega, dice: "Vannacci sa camminare con le sue gambe. Ma in fondo era già previsto. Non mi sono confrontato con lui, ma era una cosa quasi annunciata, anche quando le cose andavano bene, non è il posto per lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Matteo Salvini cerca di rassicurare il suo partito, affrontando i timori di una possibile spaccatura interna.

Negli ultimi mesi, le tensioni tra Vannacci e Salvini sembrano crescere, alimentando speculazioni su una possibile rottura all’interno della Lega.

