Il Gattopardo dal cinema alla serie tv | con Marino Biondi il focus sul recente adattamento

Si intitola "Il romanzo al cinema e sulle piattaforme Tv” la conferenza che il professor Marino Biondi terrà sabato 7 febbraio, alle ore 16.30 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. In questo incontro il professor Biondi, si occuperà del rapporto tra libri, romanzi e immagini, della letteratura traslata sulle piattaforme multimediali. In particolare, si concentrerà sulla trasposizione di Il gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, disponibile su Netflix dallo scorso anno. Se in tanti hanno letto Il gattopardo, moltissimi quelli che, che pur non avendo letto il libro, lo hanno incontrato e amato grazie al film del 1963 diretto da Luchino Visconti e, dal 2025, grazie alla serie diretta dal regista inglese Tom Shankland interpretata da Kim Rossi Stuart.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il ciclo di conferenze “La civiltà del leggere – Perché le storie ci aiutano a vivere”, curato dal professor Marino Biondi dell’Università di Firenze per gli Amici della Biblioteca Malatestiana, offre un approfondimento sulla narrativa contemporanea e sui romanzi premiati.

