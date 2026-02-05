Il folletto di Portland scelto dalla capolista per sostituire Felder Johnson a Pesaro | sabato il debutto a Cento
Jazz Johnson, dopo aver lasciato l’Estra, si è già accasato con una nuova squadra. La capolista ha scelto il folletto di Portland per sostituire Felder. Sabato il debutto a Cento, dove il giocatore si prepara a scendere in campo.
Non ha fatto in tempo a rescindere il contratto con l’Estra, che Jazz Johnson ha già trovato un’altra squadra. C’è la Vuelle Pesaro nel destino del folletto di Portland, firmato e già in campo per i primi allenamenti agli ordini di Spiro Leka. La VL, capolista della A2, non si è lasciata sfuggire l’opportunità di firmare un americano già vistato per sostituire Kay Felder, il cui infortunio all’adduttore della coscia sinistra (unito a prestazioni non scintillanti) ha spinto la dirigenza marchigiana ad accelerare sul fronte Jazz. "Sono entusiasta di unirmi a questo gruppo – queste le prime parole del nuovo americano di Pesaro –, consapevole di ciò che è stato costruito finora da società, staff e squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
