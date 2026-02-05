Il figlio morto nel laboratorio illegale Dopo cinque anni sono tutti liberi

Dopo cinque anni, i titolari del laboratorio illegale di Gubbio sono stati tutti rimessi in libertà. Il ragazzo, Samuel, 19 anni, morì nel 2021 mentre lavorava nel laboratorio per l’estrazione del THC. La Corte d’assise di Perugia ha condannato i responsabili per incendio doloso e morte come conseguenza di reato, ma ora, a distanza di tempo, sono stati scarcerati. La vicenda ha fatto molto scalpore, anche perché Samuel era rimasto incastrato tra le macerie, rimasto lucido fino alla fine.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Il figlio Samuel, 19 anni, morì cinque anni fa nel laboratorio illegale per l'abbattimento del thc, il principio attivo della cannabis, a Canne Greche di Gubbio per intossicazione da monossido di carbonio, essendo rimasto incastrato tra le macerie in attesa dei soccorsi, 'lucido, durante l'agonia, in consapevole attesa della fine', scrive la Corte d'assise di Perugia nelle motivazioni della sentenza di condanna contro i titolari dell'attività riconosciuti colpevoli di incendio doloso, morte come conseguenza di altro reato, violazione della normativa sugli stupefacenti e sulle più elementari norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

