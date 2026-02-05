Il figlio di Vanzini spunta in video al posto del padre e aggiorna sulle sue condizioni dopo l'operazione

Nei video pubblicati sul canale YouTube di Carlo Vanzini, il figlio Luca si presenta per aggiornare sulle condizioni del padre. Dopo l’operazione, Luca dice che Vanzini sta bene e sta riprendendo. L’attenzione ora si concentra sul suo recupero, con i fan che seguono ogni dettaglio.

Sul canale YouTube di Carlo Vanzini compare il figlio Luca per un aggiornamento atteso: "sta bene, è in ripresa". Il telecronista di Sky Sport F1 è in recupero dopo l'operazione per l'asportazione del tumore al pancreas.🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti discussi: Cuori 3, trama, cast, dove e quando vederlo; F1 | Carlo Vanzini dopo l’operazione: il figlio Luca rassicura sulle sue condizioni; Vanzini sta bene: le parole del figlio Luca; Carlo Vanzini operato, il figlio aggiorna sulle condizioni di salute del padre.

