Il dramma di Deborah uccisa dalla malattia a soli 53 anni | lascia ii figlio e il compagno

Malegno si stringe attorno alla famiglia di Deborah Rodenghi, morta a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. La comunità piange una donna altruista, sempre sorridente, che ha lasciato un vuoto difficile da colmare tra chi l’ha conosciuta.

Malegno piange Deborah Rodenghi, 53 anni, scomparsa nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. Altruista, sorridente e generosa, Deborah lascia un vuoto profondo tra chi l’ha conosciuta. “Nonostante le difficoltà aveva sempre tempo e modo di pensare agli altri”, racconta un’amica sui social, dove centinaia di messaggi di cordoglio ricordano la sua forza d’animo. “Nonostante la tua malattia eri sempre tu a dare la forza a tutti. Sei stata veramente un grande esempio”, scrivono amici e conoscenti. Madre di un figlio, cresciuta a Malegno in Valle Camonica, Deborah lavorava come cassiera in un supermercato di Pisogne ed era molto conosciuta in paese e nei dintorni per la sua disponibilità e generosità.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

