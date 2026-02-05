Nei vicoli di Tufara si prepara uno dei carnevali più antichi d’Italia. Il 17 febbraio 2026, il borgo molisano si riempirà di maschere e riti secolari, portando avanti una tradizione che si tramanda da generazioni. La gente del posto si organizza per mettere in scena uno spettacolo che richiama visitatori da tutta la regione.

Lungo le strade di un borgo arroccato su una rupe di tufo, a quaranta chilometri da Campobasso, il 17 febbraio 2026 prenderà vita uno dei riti carnevaleschi più ancestrali d’Italia. Tufara porta in scena il suo Carnevale tradizionale, tra maschere popolari e atmosfere tipiche dei piccoli borghi dell’entroterra. Ma qui non troverete carri allegorici né coriandoli multicolore: il Carnevale di Tufara è un viaggio nel tempo che riporta ai culti pagani delle antiche società agricole, quando la vita e la morte si intrecciavano nei ritmi della terra. Sette pelli di capra e un tridente. Il protagonista assoluto della festa è il Diavolo di Tufara, figura inquietante e magnetica che spunta all’improvviso l’ultimo giorno di Carnevale tra i vicoli del paese, palesandosi tra corse, salti, danze e acrobazie sfrenate che suscitano un timore reverenziale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il Diavolo di Tufara: viaggio nel carnevale più ancestrale del Molise

