Il cugino sta dormendo lo accoltella per gelosia Ferito e operato | ventenne in prognosi riservata

Da ilgiorno.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni è stato accoltellato dal cugino durante una lite scoppiata per motivi di gelosia. L’ambulanza lo ha portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove ora si trova in prognosi riservata. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Accoltellato dal cugino per gelosia: un giovane di 20 anni è stato soccorso e trasportato al Niguarda in gravi condizioni. È successo ieri mattina in un’abitazione nel cuore di Paullo. La vittima, nata a Milano da una famiglia di origine ecuadoriana, divide l’appartamento, tra l’altro, con un cugino 40enne, a sua volta di origine ecuadoriana. Proprio il cugino, secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, avrebbe raggiunto il 20enne con alcuni fendenti, mentre quest’ultimo dormiva. Presumibilmente, in precedenza, tra i due c’era stata una lite per motivi sentimentali: la gelosia ha armato la mano del 40enne, che non ha esitato a infierire sul parente più giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il cugino sta dormendo lo accoltella per gelosia ferito e operato ventenne in prognosi riservata

© Ilgiorno.it - Il cugino sta dormendo, lo accoltella per gelosia. Ferito e operato: ventenne in prognosi riservata

Approfondimenti su Niguarda ventenne

Incidente con il monopattino elettrico: ferito un 35enne, è in prognosi riservata

Incidente tra auto e scooter in periferia: un ferito in prognosi riservata

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Niguarda ventenne

Argomenti discussi: Il cugino sta dormendo, lo accoltella per gelosia. Ferito e operato: ventenne in prognosi riservata.

il cugino sta dormendoIl cugino sta dormendo, lo accoltella per gelosia. Ferito e operato: ventenne in prognosi riservataAccoltellato dal cugino per gelosia: un giovane di 20 anni è stato soccorso e trasportato al Niguarda in gravi ... ilgiorno.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.