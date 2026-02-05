Il cugino sta dormendo lo accoltella per gelosia Ferito e operato | ventenne in prognosi riservata
Un giovane di 20 anni è stato accoltellato dal cugino durante una lite scoppiata per motivi di gelosia. L’ambulanza lo ha portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove ora si trova in prognosi riservata. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Accoltellato dal cugino per gelosia: un giovane di 20 anni è stato soccorso e trasportato al Niguarda in gravi condizioni. È successo ieri mattina in un’abitazione nel cuore di Paullo. La vittima, nata a Milano da una famiglia di origine ecuadoriana, divide l’appartamento, tra l’altro, con un cugino 40enne, a sua volta di origine ecuadoriana. Proprio il cugino, secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, avrebbe raggiunto il 20enne con alcuni fendenti, mentre quest’ultimo dormiva. Presumibilmente, in precedenza, tra i due c’era stata una lite per motivi sentimentali: la gelosia ha armato la mano del 40enne, che non ha esitato a infierire sul parente più giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
