Il Comune saluta Magnarelli e Flamini

Questa mattina il Comune ha ufficialmente dato il benvenuto ai nuovi funzionari, mentre salutava Magnarelli e Flamini, che si sono congedati dopo anni di servizio. Si chiude così un capitolo di passaggio di ruoli, tra pensionamenti e trasferimenti, che sta coinvolgendo diversi uffici. La città, nel frattempo, si prepara a vedere nuovi nomi al lavoro dietro le scrivanie.

Un avvicendamento di personale sta interessando in questi giorni il Comune, tra pensionamenti e trasferimenti concordati. Nel settore della polizia locale, l'amministrazione comunale recanatese ha ritenuto opportuno concedere il nulla osta al trasferimento richiesto dal suo dipendente Michele Ciocci e, contestualmente, attivare l'arrivo nell'organico dal Comune di Treia di Giacomo Germani. La decisione nasce dalla necessità di mantenere invariata la dotazione organica del servizio di polizia locale, così da evitare disservizi o criticità operative, ma nel contempo venire incontro alle esigenze dei due dipendenti pubblici senza, peraltro, interferire sul bilancio in quanto la spesa rimane invariata.

